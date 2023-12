अंकिता लोखंडे और पति विक्की जैन के बीच तलाक लेने की आ गई नौबत, लगा दिया ये गंभीर आरोप

मुंबईPublished: Dec 21, 2023 03:28:41 pm Submitted by: Krishna Pandey

Ankita Lokhande And Vicky Jain Get Into A Rift: विक्की को जवाब देते हुए अंकिता ने कहा, 'अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम मेरे साथ क्यों हो। चलो तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाना चाहती। जानें इस खबर की पूरी सच्‍चाई...

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच हुई अनबन

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन बिग बॉस 17 के घर में हैं। घर में इस जोड़ी के रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए। बिग बॉस 17 के घर में दो महीने तक साथ रहने के बाद इन दोनों के बीच रिश्तों को लेकर बहस जारी है। इसी बीच अंकिता ने तलाक की संभावना का भी जिक्र कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला...