Sushant Singh Rajput के लिए अंकिता लोखंडे ने जारी किया वीडियो, कहा- देश जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की डिमांड (CBI demand for Sushant Singh Rajput) लगातार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने से पहले उनके परिवारवालें, करीबी और फैंस लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग (Justice for Sushant demand) कर रहे हैं। जिस कड़ी में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पहले वीडियो जारी (Shweta Singh Kirti video) कर इसकी अपील की थी। अब सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने भी वीडियो जारी कर दिवंगत एक्टर के लिए सीबाआई जांच की मांग की है। अंकिता शुरुआत से ही सुशांत के लिए न्याय की मांग करती रही हैं। उनके परिवार के साथ ढाल की तरह अंकिता खड़ी हुई हैं। अंकिता ने सिर्फ अपना ही वीडियो नहीं बल्कि सुशांत की बहन श्वेता का वीडियो भी शेयर किया है।

अंकिता लोखंडे अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। सुशांत के लिए न्याय की मांग। सुशांत के लिए सीबीआई जांच की (Ankita Lokhande CBI demand for Sushant Singh Rajput) मांग। वीडियो में अंकिता ने एक प्लेकार्ड लिया हुआ है जिसमें लिखा है- ‘Justice for Sushant #CBI for SSR’

अंकिता के इस पोस्ट पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कमेंट किया है- हिम्मत रखो.. हम सच को ढूंढ लेंगे। इसके अलावा करणवीर वोहरा, मृणाल ठाकुर जैसे सेलेब्स ने कमेंट किया है। सुशांत के फैंस भी इस पोस्ट पर अपना सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं अंकिता ने श्वेता सिंह कीर्ति के पोस्ट को भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

अंकिता के अलावा एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर किया है। उन्होंने भी सीबीआई की डिमांड (Kangana Ranaut video for Sushant CBI inquiry demand) रखी है। कंगना ने कहा कि हमें सच जानने का अधिकार है। बता दें कि कंगना शुरुआत से ही सुशांत केस में खुलकर सामने आई थी। उन्होंने बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स के साथ अच्छा व्यवहार ना किए जाने को लेकर कई बड़े सेलेब्स को आड़े हाथों लिया था। साथ ही सुशांत की आत्महत्या को मर्डर बताया था।