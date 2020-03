कोरोना वायरस के बीच इन सेलेब्स ने फरिश्ता बनकर किया ये बड़ा काम

कोरोना वायरस coronavirus महामारी के कारण दुनिया में दहशत का माहौल है। इस बढ़ते प्रकोच के चलते सभी अपने घरों में बंद हैं। आमजन से लेकर सेलिब्रेटिज सावधानियां बरत रहे हैं। घर में रहने के कारण दिहाड़ी मजदूरों और व कुछ अन्य लोगों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सेलेब्स उनकी मदद को आगे आ रहे हैं।फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा Anubhav Sinha ने एक ट्वीट कर जरूरतमंदों को अनाज बांटने की बात कही। आइए जानते हैं कौन-कौन से सेलेब्स जनता की मदद के लिए आगे आए हैं।

वेंटिलेटर के लिए 3 करोड़ देंगे मनीष मुंद्रा

फिल्ममेकर मनीष मुंद्रा ने बड़ी पहल की है। मनीष ने ट्वीट किया,'मैं कम से कम 70 वेंटिलेटर की व्यवस्था करना चाहता हूं। इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए का सहयोग करूंगा। मैसूर की एक कंपनी से इस बारे में सम्पर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। और कोई भी मदद करना चाहे तो उसका स्वागत है। मेरे विचार में बेंगलुरु, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, जोधपुर और देवघर में वेंटिलेटर लगाए जा सकते हैं। हमने 100 वेंटिलेटर की बात कर ली है। उम्मीद है कि इस सप्ताह से सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।

Hi friends. I am looking for some volunteers within 3-4 Km of Infiniti Andheri. People who will pick up grains from Near Infiniti and take them to 3-4 different areas for distribution to the needy. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 22, 2020

गरीबों को देंगे खाना

कई शहरों में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। इस बीच फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने एक ट्वीट के जरिए वॉलंटियर्स की मदद मांगी है। उन्होंने लिखा 'मैं कुछ वॉलंटियर्स की तलाश में हूं जो इनफिनिटी अंधेरी इलाके के 3-4 किमी की दूरी पर हों। वे लोग यहां से अनाज ले जाएंगे और आस-पास के 3-4 इलाकों में जरूरतमंदों को बांट देंगे। उम्मीद है हफ्ते में दो बार ऐसा हो जाएगा।

Anubhav this is great. I’m in. I have a workforce that we can use that’s at home currently. We will work out the safety issue. Would like to chip in some money also. Send me your number . Sudhir Sir has mine. Ronit — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) March 22, 2020

रोनित रॉय

अभिनेता रोनित रॉय भी अपनी बिल्डिंग के स्टाफ जैसे वॉचमैन, क्लीनर आदि को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने यह आइडिया ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने लिखा,'मैंने जरूरतमंदों के लिए चाय, बिस्किट और स्नैक्स की सर्विस शुरू की है। आपसे भी ऐसा करने की अपील है। आइए इन लोगों को बुनियादी राशन प्रदान करने के लिए कमर कस लें, जिन्हें जल्दी ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक बिल्डिंग में कई लोग होते हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं।'

#JanathaCurfew .. what I did today .. let’s give back to life .. let’s stand together.🙏🙏 #justasking pic.twitter.com/iBVW2KBSfp — Prakash Raj (@prakashraaj) March 22, 2020

मनीष पॉल

एंकर और होस्ट मनीष पॉल ने भी इस महामारी से बचने के लिए अपने परिवार के साथ-साथ अपने स्टाफ पर भी पूरा ध्यान दिया। शूटिंग कैंसिल होने के बाद उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के लिए थोक में मास्क, सैनिटाइजर, किराने का सामान और हैंड वॉश जैसी जरूरी चीजें देकर घर भेज दिया था। मनीष ने बताया कि मेरा करीब 12-15 लोगों का स्टाफ है, सबको मैंने अगले महीने की सैलरी एडवांस में देकर छट्टी दे दी है।'

प्रकाश राज

बॉलीवुड में अक्सर विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता, निर्देशक और निर्माता प्रकाश राज ने ट्वीट कर लिखा, 'जनता कर्फ्यू', मेरे जमा फंड की ओर देखो, मेरे फार्म्स, घर, फिल्म प्रोडक्शन, संस्थाओं और निजी स्टाफ से जुड़े सभी लोगों को मई तक की एडवांस सैलरी दे दी है। वहीं, सोशल डिस्टेंसिग के कारण मेरी तीन फिल्मों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कम से कम आधी तनख्वाह दे दी है। मैं आगे भी लगातार उनके लिए कुछ करता रहूंगा जो मुझसे हो सकेगा।'

I'm in too...I have lots of hand wash to distribute as well, @RonitBoseRoy has my number 🙏 — Karanvir Bohra (@KVBohra) March 22, 2020

करणवीर बोहरा

अभिनेता करणवीर बोहरा ने भी अनुभव सिन्हा की पहल का समर्थन करते हुए लिखा, 'मैं घर के अंदर हूं, मेरे पास बहुत सारे हाथ धोने का सामान हैं और मैं उन्हें पब्लिक में बांटना चाहता हूं।'

सुधीर मिश्रा

डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सुधीर मिश्रा ने अनुभव सिन्हा की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'अनुभव के पास महान आइडिया है। सोसाइटी के हर फ्लैट को कम से कम दो लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। सोसाइटी को यह खाना अपने गेट पर दैनिक भोगियों जैसे ऑटो ड्राइवर्स, डिलीवरी ब्वॉयज आदि के लिए रखना चाहिए। कर दो। आसान है और इसका प्रचार भी करो।'

हॉलीवुड स्टार्स भी कर रहे मदद

हॉलीवुड स्टार्स भी संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। अमरीकन पॉप स्टार रिहाना ने 38 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। उनके अलावा एक्ट्रेस इवा मेन्डेस, किम कार्दशियां, सिंगर माइली साइरस, एक्टर रायन रेनॉल्ड्स और पॉप स्टार लेडी गागा, सिंगर जस्टिन टिंबरलेक सहित अनेक हॉलीवुड स्टार्स जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं।