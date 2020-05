Anubhav Sinha 30 साल तक पीते रहे सिगरेट, युवाओं को दी ना ट्राई करने की सलाह, कहा- मैंने तो..

नई दिल्ली | बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच बताया है। उन्होंने युवाओं को इसे ट्राई ना करने की सलाह (Anubhav Sinha Advice to Youngsters) भी दी है। दरअसल अनुभव सिन्हा ने अपनी स्मोकिंग स्टोरी (Anubhav Sinha on Smoking) ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि कैसे सालों तक वो सिगरेट पीते रहे (Anubhav Sinha Cigarette Habit) और छोड़ पाना बेहद मुश्किल होता (Hard to quit cigarette) है। उन्होंने युवाओं को इससे दूर रहने की सलाह दी। अनुभव ने अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के एक वीडियो (Sunil Grover Cigarette Video) पर शेयर किया है जिसमें वो सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर के इस छोटे मीनिंगफुल मैसेज को खूब पसंद किया जा रहा है।





मैंने तो छोड़ दी। कुछ तीस साल पी। भर भर के। I keep telling youngsters don't even try it or you will keep struggling to quit for years. Every smoker I know wants to quit but can't.



Good film Sunil. https://t.co/Y73h1rlQaR — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) May 30, 2020

अनुभव सिन्हा ने सुनील के वीडियो पर ट्वीट (Anubhav Sinha Tweet) करते हुए लिखा- मैंने तो छोड़ दी। कुछ तीस साल पी। भर भर के। मैं युवाओं को बताता रहता हूं कि इसे ट्राई भी ना करें नहीं तो इसे छोड़ने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। मैं जानता हूं कि हर स्मोकिंग करने वाला छोड़ना चाहता (Every smoker wants to quit cigarette) है लेकिन कर नहीं सकता। अच्छी फिल्म है सुनील। कॉमेडियन ने अनुभव के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने इस बुरी आदत को छोड़ दिया। आपका शुक्रिया। अनुभव के इस ट्वीट पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज्यादातर यूजर्स ये लिख रहे हैं कि उन्होंने भी स्मोकिंग की आदत छोड़ दी है।





That’s very good Sir you managed to quit this bad habit. Thank you ji. 🙏 — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) May 30, 2020

बता दें कि सुनील ग्रोवर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक नई रेसिपी की बात कर रहे हैं। जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आज आपको एक पॉपुलर रेसिपी बताने वाला हूं। लेकिन कड़ाई में वो कैंडल वैक्स (Candle Wax) से लेकर टॉयलेट क्लीनर (Toilet Cleaner) का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो जहर (Poison) और कीटनाशक भी डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे क्या बनेगा। आखिर में सुनील एक प्लेट में सिगरेट दिखाते हैं। जाहिर है सुनील ने अपनी इस नई डिश (Sunil Grover Video Recipe of Cancer) के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है इसको लेकर सुनील लोगों को जागरुक कर रहे हैं। सुनील इंडियन कैंसर सोसाइटी (Indian Cancer Society) की इस नई मुहिम (Sunil Grover joins cancer awareness campaign) का हिस्सा बने हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं।