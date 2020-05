बॉलीवुड डायरेक्टर Anubhav Sinha ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- अब तक की सबसे नाकाम सरकार

नई दिल्ली: बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट्स से काफी सुर्खियां बटोरते हैं। अनुभव सिन्हा अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ऐसे में एक बार फिर उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

दरअसल, अनुभव सिन्हा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे अब तक की सबसे नाकाम सरकार बताया है। अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा, यह अब तक की सबसे नाकाम सरकार है। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। उनके इस ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी अपना रिएक्श दिया। उन्होंने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘सर आशा करता हूं कि आपने महाराष्ट्र सरकार का भी हाल ही में आय़ा ऑर्डर देखा होगा। उसके बारे में आप जानते होंगे कि सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।’

Sir I hope you are aware of the latest order of Maharastra Govt that an FIR will be filed against those who criticise the Govt.

So please refrain from doing so.

Aapka well wisher hoon. https://t.co/1RB58EGDfM