लंदन से लौटे अनूप जलोटा बोले- पहले से पता था मुझे नहीं होगा कोरोना वायरस क्योंकि मैं...

नई दिल्ली | जहां एक तरफ कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है वहीं दूसरी तरफ लंदन से लौटे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कह दिया है कि उन्हें पहले से पता था कि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिलेंगे। गौरतलब है कि अनूप जलोटा (Anup Jalota) जैसे ही लंदन से लौटे उन्हें आइसोलेशन में भेजा गया और जांच की गई जिस दौरान वो नेगेटिव पाए गए। अनूप जलोटा ने दिए अपने हाल ही के इंटरव्यू में इस चेकअप को लेकर पूरी जानकारी दी जिसमें उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए खुद को एक यूवा जैसा बताया।

Coronavirus के खतरे के बीच अनुपम खेर ने हाथ धोने को बताया बेहद पुराना, कहा- चपेड़ मारूंगा..

Stay Home! Learn Yoga, Learn to Cook, Watch cartoons & Laugh Out Loud, Watch series/movies that's been due, Play that old instrument you love, Paint your thoughts & Rhyme them. #Quarantine is just Social Isolation, You still have You! 🙏 #CoronaVirusUpdate #COVID2019india pic.twitter.com/OAteiLmpSv

अनूप जलोटा (Anup Jalota) ने हाल ही में कहा कि जब वो लंदन से लौटे तो उन्हें तुरंत डॉक्टर्स की निगरानी में ले जाया गया। हालांकि उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि उनकी भले ही 60 साल से ज्यादा है लेकिन उनकी इम्युनिटी 30 साल के यूवा जैसी है। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से योगा कर रहे हैं और 1500 एमजी विटमिन सी खा रहे हैं। अनूप जलोटा को जब डॉक्टर्स द्वारा जानकारी दी गई वो कोरोना वायरस (Coronavirus) में नेगेटिव पाए गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें पहले से ही पता थी कि वो इस वायरस की चपेट में नहीं आएंगे क्योंकि प्राणायम और सही दिनचर्या से उनकी प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है। इसके साथ ही उ्न्होंने ट्विटर पर पूरी बात बताई और लोगों को सलाह दी।

बता दें कि अनूप जलोटा (Anup Jalota) ने बाहर से भारत आए लोगों से अपील की थी कि वो डॉक्टर्स का सपोर्ट करें और अपनी जांच कराएं। अभी अनूप जलोटा को आइसोलेशन में रखा गया है, इसके साथ ही उन्होंने भागने वाले लोगों को आग्रह किया है कि वो कृप्या वापस आ जाएं और सभी को सुरक्षित रखें।

I am in awe with the Medical Care offered by BMC for passengers who are 60+. I was taken to Hotel Mirage as I landed MUM from LDN ;a team of doctors was sent to attend me. I appeal each passenger landing here to cooperate and help in controlling the further spread #COVID19india pic.twitter.com/y12ZssVyFP