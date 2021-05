कोरोना वायरस से लड़ाई में अब हुमा कुरैशी और अनुपम खेर आए आगे, ऐसे करेंगे मदद

मुंबई। कोरोना से लड़ाई में देश के सेलेब्स बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्स मदद को आगे आए हैं। कुछ सीधे आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, तो कुछ बड़ा फंड जुटा रहे हैं। कई सेलेब्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब नइ सेलेब्स में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अभिनेता अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया है।

I’ve joined hands with Save The Children to help Delhi fight the pandemic. They are working to build a temporary hospital facility in Delhi with 100 beds along with an oxygen plant. Please support❤️🙏🏻 #BreathofLife @humasqureshi International donors: https://t.co/9ZbOQuzwQ0

हुमा कुरैशी ने अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संस्था सेव द चिल्ड्रन से हाथ मिलाया है। इसके तहत वह दिल्ली को कोरोना से लड़ने में मदद करेंगी। एक्ट्रेस के अनुसार वह दिल्ली में 100 बेड्स का अस्पताल लॉन्च करेंगी जिसमें ऑक्सीजन प्लांट भी होगा। हुमा ने इस संबंध में किए एक ट्वीट में लिखा,'मैंने दिल्ली के कोरोना से लड़ाई में सेव द चिल्ड्रन से हाथ मिलाया है। हम दिल्ली में एक अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन प्लांट के साथ 100 बेड होंगे। कृपया हमारा सपोर्ट करें।' फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' के निर्देशक जेक सनाइडर ने भी हुमा के साथ मिलकर यही अपील की है।

दूसरी तरफ, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को चिकित्सा उपकरण मंगवाने में सफलता मिली है। अनुपम खेर ने ग्लोबल कैंसर फाउंडेशन, यूएसए और भारत फोर्ज इंडिया के साथ मिलकर 'प्रोजेक्ट हील इंडिया' नाम का इनीशिएटिव लिया है। इसके जरिए भारत भर में COVID-19 के खिलाफ मौजूदा लड़ाई में चिकित्सा सहायता और अन्य राहत प्रदान करके सहायता करना है। प्रोजेक्ट के जरिए संगठन पूरे देश में जरूरतमंद संस्थानों और अस्पतालों को महत्वपूर्ण उपकरण और अन्य जीवन-सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। क्रॉस वेंट वेंटिलेटर्स, मेडट्रॉनिक वेंटिलेटर्स, रेसमेड नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन डिवाइस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप का वितरण शुरू कर दिया है।

In our pursuit to do our duties as the citizens of our country @anupamcares is humbled to associate with @ashtewarimd & @bharatforgeltd. We are sending #OxygenConcentrators & #Ventilators to hospitals! Write at [email protected] for any assistance! 🙏🌺🙏 pic.twitter.com/cf60UUEn3j