अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद अब भारत रिलीज होगी अनुपम की 'होटल मुंबई'

अभिनेता अनुपम खेर और देव पटेल की अभिनीत फिल्म 'होटल मुंबई' 22 नवंबर को भारत में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म 2008 के मुंबई हमलों पर आधारित है। फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। तरण ने ट्वीट किया-'फिल्म 'होटल मुंबई' 22 नवंबर को भारत में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी।'अनुपम खेर ने ट्वीट किया-' देव पटेल, अनुपम खेर स्टारर 'होटल मुंबई' 22 नवंबर को रिलीज होगी।

बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे कई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म की खूब तारीफ की गई है। पूरी दुनिया में यह फिल्म 29 मार्च को रिलीज हुई और भारत में भी यह फिल्म इसी तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जी स्टूडियोज और पर्पस एंटरटेनमेंट ने शुक्रवार को फिल्म रिलीज की तारीख की घोषणा की है। यह फिल्म मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की 11वीं बरसी से पहले रिलीज होगी।

Finally @hotelmumbaifilm releases in the country it should have released first. #HotelMumbai is out in theatres in India on Nov 22nd. Some wounds don’t heal. At least for the people who have lost a dear one in the senseless killing of so many innocent civilians. Watch out. 26/11 pic.twitter.com/TiLiHBxTxA