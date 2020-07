Rafale: लड़ाकू विमान भारत पहुंचते ही अनुपम खेर ने लिखा- मेरे घर राफेल आये औ रामजी.....

भारत सरकार ने कुछ साल पहले फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की डील की थी। जिसके तहत बुधवार को पांच फाइटर जेट राफेल की पहली खेप भारत पहुंची है। जैसे ही राफेल विमान देश में आए। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा- "मेरे घर राफेल आये औ रामजी.."

आपको बता दें कि अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बुधवार को राफेल विमान के भारत पहुंचने पर ट्विटर पर पोस्ट कर उनका स्वागत किया। फ्रांस से आए फाइटर जेट राफेल बुधवार को अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पर उतरे, इन पांचों फाइटर जेट के भारत पहुंचते ही लोगों में उत्साह नजर आने लगा।

बताया जा रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना में होने से भारत की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि पड़ोस में स्थित किसी भी देश के पास ऐसा विमान नहीं है जो राफेल का मुकाबला कर सके। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल के भारतीय सीमा में पहुंचने के फोटो और वीडियो ट्विटर पर शेयर किए हैं।

आपको बता दें कि अनुपम खेर ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी ट्विटर पर दोहा लिखा था। जिसमें उन्होंने लिखा-"रहिमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सून, वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल, मई और जून।" उनकी इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।

