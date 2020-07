बॉलीवुड में कोरोना, अनुपम खेर की मां पॉजिटिव, रेखा का बंगला सील

बॉलीवुड में कोविड-19 ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की मां दुलारी, उनके भाई राजू और पत्नी व भतीजी माइल्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री रेखा के बंगले पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने अभिनेत्री के बंगले को सील कर दिया है।

अनुपम खेर ने वीडियो के माध्यम से बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी। उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे सोती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब ठीक निकला, लेकिन बाद में सिटी स्कैन करवाया, जिसमें टेस्टिंग के दौरान उनमें कोरोना लक्षण मिले, उनमें माइल्ड कोरोना की पुष्टि हुई है।

मां दुलारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अनुपम खेर और उनके भाई राजू ने भी कोरोना टेस्ट करवाया। इस रिपोर्ट में अनुपम नेगेटिव पाए गए। जबकि उनके भाई का टेस्ट रिजल्ट माइल्ड कोविड-19 पाया गया ।इसके बाद राजू की फैमिली का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें अनुपम के भाई राजू की पत्नी और भतीजी वृंदा माइल्ड कोरोना पॉजिटिव निकली ।जबकि भतीजा नेगेटिव निकला है।

अनुपम ने बताया कि उनकी मां को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस संबंध में बीएमसी को भी जानकारी दे दी गई है। जिनके द्वारा उनके घर को सेनीटाइज किया जाएगा। अनुपम खेर ने लोगों से अपील की है कि वह अपने माता-पिता का ख्याल रखें। उन्होंने डॉक्टर की भी तारीफ की है। जो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं।

बालीवुड अभिनेत्री रेखा के मुंबई स्थित बंगले सी स्प्रिंगस को भी बीएमपी ने सील कर दिया है। बीएमसी ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उस बंगले का एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। रेखा मुंबई के बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड एरिया में अपने सी स्प्रिंगस बंगले में रहती है। इस बंगले पर दो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। जिनमें से एक कई दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था। उसका बांद्रा के कोरोना सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। बीएमसी के अधिकारियों ने रेखा के बंगले के बाहर नोटिस लगाया है। जिस पर इसे कंटेनमेंट जोन बताया गया है। उन्होंने एक पॉजिटिव केस आने के बाद पूरे बंगले को सेनीटाइज किया है। इतना ही नहीं उनके पड़ोसी और गीतकार जावेद अख्तर के बंगले में रहने वाले लोगों को भी कोविड-19 टेस्ट किया गया है। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि रेखा नहीं चाहती कि उनका कोविड-19 टेस्ट करें, क्योंकि वह खुद ही टेस्ट करवा कर रिपोर्ट बीएमसी को दे देगी।

This is to inform all that my mother Dulari is found Covid + (Mildly). We have admitted her into Kokilaben Hospital. My brother, bhabhi & niece inspite of being careful have also tested mildly positive.I got myself tested as well & I have tested negative. @mybmc is informed.!🙏 pic.twitter.com/EpjDIALft2