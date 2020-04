अनुपम खेर ने कहा- डॉक्टरों और नर्सों के लिए दिया जलाओ और सबका मुंह बंद कर दो

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। अनुपम खेर के ट्वीट बहुत सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीडियो ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, सफाईकर्मियों और पुलिसकर्मियों को असली सुपरहीरो बताया है। साथ ही इस वीडियो के साथ उन्होंने लोगों से एक खास अपील की है।

शाहरुख खान ने किया एक और बड़ा ऐलान, अपनी चार मंजिला इमारत को क्वारंटाइन केंद्र बनाने की पेशकश की

Conversations with myself: Today the definition of Super Heroes etc has changed. Our Super heroes or Super Heroines now will eternally be Medical Staff, Security & Police people and cleanliness department volunteers. I will salute them for the rest of my life!! Will you? 🙏🙏😍 pic.twitter.com/lJAvGU7GF7