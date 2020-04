डॉक्टर्स पर हमला देख अनुपम खेर को हुई तकलीफ, सुनाई खरी-खरी.. चुप्पी रखने वालों पर कसा तंज

नई दिल्ली | देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचाने के लिए जहां एक तरफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवा किए बगैर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डॉक्टर्स के ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला होने के बाद घायल हुए डॉक्टर की हालत देखते हुए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई कैसे कर सकता है साथ ही कुछ खास लोगों के चुप्पी साध रखने पर भी सवाल उठाया है।





अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा- डॉक्टर्स पर कुछ लोगों को हमला करते हुए देखता हूँ तो अफ़सोस भी होता है और बेहद ग़ुस्सा भी आता है। जो हमारी जान बचाता है हम उसकी जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मुरादाबाद के डॉक्टर का खून से सना चेहरा देखकर बहुत तक़लीफ हुई। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह है कुछ ख़ास लोगों की ख़ामोशी! अनुपम ने अपने इस ट्वीट से उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो हमला होने के बाद अभी भी चुप बैठे हुए हैं। अनुपम के इस ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं।





बता दें कि मुरादाबाद (Moradabad) में कोरोना पॉजिटिव एक शख्स की मौत के बाद मेडिकल टीम वहां जांच के लिए गई थी जिसके बाद उनपर हमला कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना जिले हाजी नेब की मस्जिट इलाके में हुई। मेडिकल एंबुलेंस पर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया जिसमें मेडिकल स्टाफ के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस के आने के बाद मामले को शांत कराया गया।

