10 हजार रुपए छिनने के डर से अनुपम खेर ने उठाया ऐसा कदम, सपने में भी नहीं सोचा होगा

अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही अपनी ऑटोबायोग्राफी 'Lessons Life Taught Me Unknowingly' लॉन्च की। इस इवेंट में अनुपम ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहली सैलरी 10 हजार रुपए मिली थी। एक्टर ने बताया,'मुझे मेरी पहली सैलरी 10 हजार रुपये मिली। अशोक पंजाबी ने मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा ये तेरा साइनिंग अमाउंट है। मैंने पूछा 10 मतलब तो उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये कैश।'

