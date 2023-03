सतीश कौशिक के निधन के बाद कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे अनुपम खेर, कहा- मेरे दोस्त...

Submitted by:

Anupam Kher visits Kalighat Temple: अनुपम खेर अपने दोस्त सतीश कौशिक के दिल्ली में निधन के कुछ दिनों बाद कोलकाता पहुंच गए हैं। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में जाकर दर्शन किए और अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इसके अलावा उन्होंने सभी की सुख-समृद्धि के लिए भी कामना की है।

Anupam Kher visits Kalighat Temple in Kolkata to pray for late friend Satish Kaushik, shares video