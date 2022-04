पहले नफरत वाली फिल्म बनाई अब मोहब्बत दिखा रहे हो? अनुपम खेर ने दी रमजान की बधाई तो लोग करने लगे भद्दे कमेंट

द कश्मीर फाइल्स में अहम भूमिका निभा रहे एक्टर अनुपम खैर ने दी अपने फैंस को रमजान की बधाई। जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स अब उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ जब से रिलीज हुई हैं विवादों मे धिरी दिख रही हैं। बता दे कि इस फिल्म को लेकर लोग दो पक्ष में बट गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि फिल्म के जरिए देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा हैं। लोगों में काफी ज्यादा आकोश हैं। कुछ लोग को द कश्मीर फाइल्स फिल्म बिल्कुल भी पंसद नहीं आ रही हैं।

anupam kher wish on twitter for ramzaan user start showing him hatred