रेप के आरोपों में फंसे Anurag Kashyap को पेपर्स के साथ देख यूजर्स बोले- कागज तो आपने जला दिए थे ना?

नई दिल्ली | हाल ही में बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) रेप के आरोपों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस की शिकायत पर गुरुवार को उन्हें मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था। वो सुबहर 11 बजे से पहले ही वर्सोवा थाने पहुंच गए थे। इस दौरान अनुराग कश्यप की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आई वो ट्रोलिंग (Anurag Kashyap troll) का शिकार हो गए। दरअसल, अनुराग की जो फोटोज सामने आई हैं उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हुए पुलिस की पूछताछ के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में डॉक्युमेंट्स को देख कुछ यूजर्स ने उन पर तंज कस दिया।

Maharashtra: Film director Anurag Kashyap reaches Versova Police station in Mumbai to appear before the police in connection with the alleged sexual assault against actor Payal Ghosh. pic.twitter.com/dWKbrmxHji