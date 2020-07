Kangana Ranaut और Taapsee Pannu के घमासान को Anurag Kashyap ने की दूर करने की कोशिश, कही ये बात

नई दिल्ली। फिल्‍म निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्‍यप(Producer-director anurag kashyap) वैसे तो बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चे पर बने रहते है। लेकिन इस बार वो कंगना के मामले में कूदकर चर्चे का विषय बन रहे है। बीते दिनों सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput suicide) खुदकुशी मामले को लेकर कंगना रनौत की तापसी पन्नू के बीच ट्वीट वॉर(Kangana Ranaut & Taapsee Pannu-Swara in Twitter war) चल रहा है। जिसको लेकर अनुराग (Anurag Kashyap tweets)ने कई ट्वीट्स किए थे। अनुराग ने एक इंटरव्‍यू में इस विषय पर बताया कि आज जिनमें ज़बरदस्त ज़ुबानी जंग छिड़ी है कभी वे दोनों अच्छे दोस्त होते थे। लेकिन आज दोनों में विवाद है, उन्होंने बताया कि आज वे कंगना और तापसी के बीच (Tried To Sort Things Out Between Kangana Ranaut And Taapsee Pannu)सुलह कराने के लिए शांतिदूत बनने की कोशिश में है।

कल कंगना का interview देखा। एक समय में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मेरी हर फ़िल्म पे आके मेरा हौसला भी बढ़ाती थी। लेकिन इस नयी कंगना को मैं नहीं जानता। और अभी उसका यह डरावना इंटर्व्यू भी देखा जो मणिकर्णिका की रिलीज़ के बिलकुल बाद का है https://t.co/sl55GsO9v5 — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 20, 2020

जब कंगना से हुआ था मनमुटाव

हाल ही में कंगना ने (Kangana Ranaut calls Anurag Kashyap 'mini Mahesh) अनुराग को भी ट्वीट के जरिए काफी कुछ कहा था तब उन्होंने ट्वीट में तापसी और स्‍वरा का पक्ष लेते हुए कहा था कि 'वे और कंगना अच्छे दोस्‍त हुआ करते थे, लेकिन वे इस 'नई कंगना' को जानते ही नहीं हैं।' अनुराग (anurag kashyap interview)ने एक बार फिर जो हालिया इंटरव्‍यू दिया है उसमें कहा कि 'वे और कंगना क्‍लोज फ्रेंड थे, लेकिन दोनों के बीच खटास आ गई।'

कंगना को लगी ठेस

अनुराग ने बताया कि, 'कंगना उस बात से आहत हो गईं। अगर आपको दुख हुआ है तो मैं माफी मांग लूंगा, यही तो दोस्‍ती कहलाती हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप मेरे दुश्‍मन हैं।'

कंगना ने सोशल मीडिया पर रख दी बात

इंटरव्यू में अनुराग ने बताया कि, 'तापसी भी आखिर दोस्‍त हैं, मैंने कहा कि दो फ्रेंड क्‍यों ऐसी बातें एक-दूसरे के लिए करते हैं। मैंने तो साधारण तौर पर कंगना से फोन कॉल पर पूछा बस था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे मेरी पूरी बातचीत को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैं तो महज एक दोस्‍त की हैसियत से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था।'

विवादों का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी को बताया था 'सस्‍ती कॉपी' पिछले साल भी कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी को कंगना की 'सस्‍ती कॉपी' बताया था, जिसके बाद विवाद काफी हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में कंगना ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्‍यू दिया जिसमें उन्होंने बॉलिवुड में फैले नेपोटिज्‍म और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले पर बहुत कुछ कहा है। कंगना ने तो तापसी और स्‍वरा को चापलूस तक कह दिया था।