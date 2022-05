एड शूट के लिए टॉपलेस हुईं अनुषा दांडेकर, फोटोज देख उड़े फैंस के होश

एक्ट्रेस और वीजे अनुषा दांडेकर अक्सर अपनी फोटोज से सबको चौंका देती हैं। एक्ट्रेस शोसल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी लेटेस्ट फोटोज से सबको हैरान कर दिया है।

Published: May 21, 2022 04:16:04 pm

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी टॉपलेस तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। ये तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने अब एक बार फैंस के लिए दिलों की धड़कने बढ़ा दी हैं। अनुषा दांडेकर ने हाल ही में एक लेटेस्ट फोटोशूट किया है। ये फोटोशूट उन्होंने किसी कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए कराया है। इस फोटोशूट में अनुषा पूरी तरह से टॉपलेस नजर आ रही हैं।

anusha dandekar went topless for the photoshoot