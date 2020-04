बालकनी में रोमांस करते दिखे अनुष्का और विराट? तो विरुष्का का कार्टून है मस्त.. देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली | लॉकडाउन के बीच सभी सेलेब्स अपने घर पर अलग-अलग तरह से टाइम पास कर रहे हैं। इसी बीच अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों अपनी बालकनी में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अनुष्का बड़े ही प्यार से विराट के सिर पर हाथ फिरा रही हैं। ये वीडियो अनुष्का-विराट की एक फैन ने शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है।





SO I LOOK OUT OF THE WINDOW TODAY MORNING AND THIS HAPPENED!!!!! @Virat_Official @AnushkaSharmaFC #virushka pic.twitter.com/xHNBGDbU4W