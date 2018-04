बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने होम प्रोडक्शन तले अब तीन नई फिल्मों पर काम करने जा रही हैं। अब तक अनुष्का 'परी', 'एनएच 10' और 'फिल्लौरी' जैसी फिल्में बना चुकी हैं। हालांकि फिल्में बॅाक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। लेकिन उन्होंने बिना रुके एक बार फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरु कर दिया है।

अनुष्का और उनके भाई करनेश फिल्म पर मिलकर करेंगे काम

खबरों के मुताबिक अनुष्का अपने भाई करनेश शर्मा के साथ मिलकर एकसाथ तीन स्क्रिप्ट्स पर काम कर रही हैं। बता दें करनेश 'क्लीन स्लेट फिल्म्स' प्रोडक्शन हाउस के को-फाउंडर हैं। वह अनुष्का के साथ मिलकर फिल्मों पर काम करते हैं। वैसे गौर करने वाली बात है कि अब तक अपने प्रोड्क्शन की बनाई तीनों फिल्मों में अनुष्का शर्मा ने ही लीड किरदार निभाया है। अब आने वाले इन तीन प्रोजेक्ट्स में वह लीड रोल प्ले करती हैं या नहीं यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।

अनुष्का की अपकमिंग फिल्में

इन दिनों अनुष्का अपनी अपकमिंग फिल्म 'सुई धागा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन भी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। इसके अलावा वह शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ 'जीरो' फिल्म में भी नजर आएंगी।

रूस में भी रिलीज होगी अनुष्का की 'परी'

अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' रूस में भी रिलीज होने वाली हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। यह फिल्म रूस में 19 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी।

Xclusiv: #Pari to release in Russia on 19 April 2018... Poster for Russia: pic.twitter.com/4itNeX36VG