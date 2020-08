विराट-अनुष्का की प्रेग्नेंसी पोस्ट ने तोड़े रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा पसंद आई यह एनाउंसमेंट इमेज

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्रेग्नेन्सी एनाउंसमेंट पोस्ट दुनियाभर में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पोस्ट बन गई है। इस पोस्ट के माध्यम से दोनों ने बताया कि जनवरी 2021 में वे एक संतान के माता-पिता बनने जा रहे है।

इस प्रेगनेंसी एनाउंसमेंट पोस्ट को मात्र 24 घंटों में इंस्टाग्राम पर 15.3 मिलियन लाइक मिले और यह सर्वाधिक लाइक की जाने वाली सेलिब्रेटरी एनाउंसमेंट पोस्ट बन गई। इससे पहले गिगी हदीद की प्रेग्नेंसी वाली फोटो को सबसे अधिक 8.2 मिलीयन लाइक्स मिले थे, जस्टिन बीबर की हेली बाल्डविन के साथ हुई सगाई को 13.4 मिलियन, सेलेना गोमेज की फ्लोरेंस में छुट्टियां बिताने वाली वैकेशन इमेज को 14. 2 मिलियन, सेलेना और उनके दोस्तों के वेकेशन को 14.5 मिलियन तथा ड्वेन जॉनसन की शादी वाली फोटो को 14. 6 मिलीयन लाइक्स मिले थे। जैसे ही अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी घोषित करने वाली पोस्ट इंटरनेट पर ब्रेक हुई समूची क्रिकेट बिरादरी और पूरे बॉलीवुड ने उनके लिए शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/iWANZ4cPdD