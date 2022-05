14 साल के करियर में Anushka Sharma ने बनाई है इतनी प्रॉपर्टी, फिल्म हिट होने के बाद भी घर जाकर खूब रोईं थी, जाने वजह

अनुष्का शर्मा ने साल 2012 में फ़ोर्ब्स के लिस्ट में टॉप 100 की लिस्ट में रह चुके हैं। आज अभिनेत्री अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए जानते हैं अनुष्का शर्मा से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें…

अनुष्का शर्मा का जन्म 1 may 1988 को हुआ था। बता दें कि अनुष्का शर्मा ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरूआत शाहरुख़ ख़ान के साथ रब ने बना दी जोड़ी फ़िल्म से की थी। इस फ़िल्म को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी की थी। लगातार अनुष्का शर्मा के कई फ़िल्में हिट हो गई थी। जिसके बाद अनुष्का शर्मा को एक अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल हुई।

