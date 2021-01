Anushka-Virat की बेटी का जन्म होते ही आखिर क्यों ऐसी हो गई Taimur Ali Khan की हालत.. Twitter पर करने लगे ट्रेंड

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के घर नन्ही परी का आगमन हुआ है। अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया है। जिसकी जानकारी खुद विराट ने सोशल मीडिया पर दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी की प्रार्थनाओं का भी धन्यवाद किया है। कोहली के मैसेज के बाद जहां फैंस और सेलेब्स ने विरुष्का को बधाई देना शुरू कर दिया है। वहीं ट्विटर पर अचानक से तैमूर अली खान भी ट्रेंड करने लगे हैं। लोगों ने तैमूर को लेकर कई सारे मीम्स बना डाले हैं। दरअसल तैमूर मीडिया के फेवरेट चाइल्ड हैं। उनकी हर खबर आते ही वायरल हो जाती है। लेकिन अब फैंस तैमूर पर मीम बना रहे हैं।

जहां एक तरफ विराट और अनुष्का ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तैमूर अली खान को यूजर्स ने ट्रेंड करवा दिया है। एक यूजर ने मीम शेयर किया जिसपर लिखा है- अनुष्का और विराट की बेटी का जन्म हुआ तो तैमूर को उनकी नई गर्लफ्रेंड मिल गई है।

Virat and Anushka blessed with a baby girl



Taimur who knows his younger sibling is also on the way pic.twitter.com/4oPGaOWvFj — Sidhansh (@sidhasidhansh) January 11, 2021

एक यूजर ने लिखा- विराट और अनुष्का की बेबी गर्ल का क्रेज देखते हुए तैमूर का रोने वाला फोटो शेयर किया है। इस पोस्ट पर तैमूर के लिए रोने वाला इमोजी बनाया गया है।

Anushka Sharma and Virat Kohli welcome a baby girl.



Taimur and girlfriend on way to meet their new friend : pic.twitter.com/QhFsEKp934 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) January 11, 2021

एक यूजर ने मीम शेयर किया है जिसमें अनुष्का और विराट की बेटी के जन्म के बाद तैमूर का हाल दिखाया गया है। एक बच्चा बुरी तरह चिढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है।

Whenever a celebrity child is born taimur starts trending on twitter



Meanwhile taimur : pic.twitter.com/UH2XKkLn2C — Komaal.says (@iikomaal) January 11, 2021

एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि जब आपको लगे कि आप तैमूर का पूरा करियर बर्बाद करने वाले हैं। तैमूर को मिलने वाले मीडिया अंटेशन को लेकर लोगों ने मीम्स की बाढ़ ला दी है। अब देखना होगा कि क्या ये वाकई में सच साबित होने वाला है।