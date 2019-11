जब कार में रोमांस करती हुई पकड़ी गई अर्चना पूरन सिंह, पुलिस ने खटखटाई खिड़की, जानिए फिर क्या हुआ

View this post on Instagram

My favourite place to be ... the 'kursi' 🤣 @kapilsharma #TKSS Wishing all the best to #marjaavaan team @riteishd @sidmalhotra @rakul.preet143 @tarasutaria #motichoorchaknachoor team @athiyashetty @nawazuddin._siddiqui on The Kapil Sharma Show tonight and tomorrow #thekapilsharmashow #lovemywork #shootlife #onsetlife EARRINGS: @the_jewel_gallery NECKLACE: @Azotiique