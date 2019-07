पिछले शुक्रवार को आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana ) की साल की पहली फिल्म आर्टिकल 15 ( Article 15 ) रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं रहे हैं। जहां तीन दिन में फिल्म ने करीब 20 करोड़ रुपए कमाए वहीं अब चौथे दिन के कलेक्शन के आंकड़ें भी सामने आ चुके हैं।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्टीट करते हुए बताया कि फिल्म ने सोमवार को करीब 3.97 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसका सबसे बड़ा कारण कबीर सिंह ( Kabir Singh ) को बताया जा रहा है। दरअसल शाहिद ( Shahid Kapoor ) की कबीर सिंह ( Kabir Singh ) दर्शकों को इतनी पंसद आ रही है कि दूसरे हफ्ते भी इसका कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है।

#Article15 is super-strong on the crucial Mon... Braves #KabirSingh juggernaut + torrential rains in #Mumbai, yet stays solid at key metros... Eyes ₹ 34 cr [+/-] in Week 1... Fri 5.02 cr, Sat 7.25 cr, Sun 7.77 cr, Mon 3.97 cr. Total: ₹ 24.01 cr. India biz.