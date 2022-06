आखिरी बार जिस स्टेज पर KK ने किया परफॉर्म Arjun Kanungo ने बताई उसकी सच्चाई, कहा- 'सांस तक नहीं ली जा रह थी'

प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कृष्णकुमार कुन्नथ (kk) का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यहां वो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने पहुंचे थे। इस खबर के बाद संगीत जगत में सन्नाटा सा पसर गया। के के फैंस भी इस खबर से बहुत दुखी हुए थे। इतना समय बीत चुका है, लेकिन अब भी फैंस ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि, केके हम सबके बीच नहीं रहे।

वहीं अब वहीं केके की डेथ पर सिंगर अर्जुन कानूनगो (Arjun Kanungo) ने चौंकाने वाली बात शेयर की है। अर्जुन कानूनगो ने लाइव शो की सच्चाई से पर्दा उठाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू अर्जुन कानूनगो ने कहा कि, 'मैंने सुना ऑडिटोरियम में काफी ज्यादा गर्मी थी। मैंने भी इसी ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया और मेरा भी अनुभव ऐसा ही था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वहां, इतनी गर्मी थी, कि एसी भी काम नहीं कर रहे थे। पुराने ऑडिटोरियम का अच्छे से रख रखाव नहीं किया जाता है। ये कई स्तर की समस्या है। ऑडिटोरियम को बेहतर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये बात मैनेजमेंट को पता थी या नहीं। अगर उन्हें पता था कि के.के. ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत शो बंद कर देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता केवल एक ही शो है।'

