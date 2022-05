मलाइका अरोड़ा बनने जा रही हैं अर्जुन कपूर की दुल्हन, इस दिन होगी शादी, पहनेंगे ये आउटफिट्स

इन दिनों बॉलीवुड में मानों वडिंग सीजन चल रहा है। हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट करने के बाद एक दूसरे संग शादी कर ली। इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं और अब खबर आ रही है कि जल्द ही मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर शादी करने वाले हैं।

Updated: May 18, 2022 02:56:28 pm

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर काफी समय से रिलेशनशिप में हैं। दोनों हमेशा अपने रिश्ते को खुलकर सामने आते हैं। मलाइका और अर्जुन हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर मुसीबत में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अब खबर है कि दोनों शादी करने वाले हैं।

