अचानक मां को याद कर भावुक हुए अर्जुन कपूर, खोला ऐसा राज, रोक नहीं पाएंगे आंसू

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पानीपत' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अर्जुन हाल ही अपनी मां को याद करते हुए एक नोट शेयर किया है। अभिनेता ने एक पुरानी कविता भी साझा की है जो उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी मां मोना कपूर के लिए लिखी थी। अर्जुन ने लिखा, 'हाथ से लिखी यह कविता मुझे मिली। लिखावट के लिए माफ कीजिएगा। मैं जब 12 साल का था, तब अपनी मां के लिए लिखा था। बचपन का यह मेरा सबसे निश्छल लम्हा था, जब मैं प्यार महसूस करता था और मां को उस प्यार के लिए शुक्रिया कहना चाहता था, जो उन्होंने मुझे दिया था।'

अर्जुन ने आगे लिखा, मैं उनके प्यार को मिस करता हूं। काश, मैं उनकी आवाज़ में एक बार फिर बेटा सुन पाता। मैं आठ साल पहले टूट गया था।'

Found this handwritten poem of mine pardon the handwriting though... I wrote this for Mom when I was 12 years old. It’s maybe my most purest moment as a child where I felt loved & wanted to thank her for the love she gave me. pic.twitter.com/JjbpxuyakO