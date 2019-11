अंशुला ने शेयर किया जाह्नवी, अर्जुन और बोनी की व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट, पढ़कर आपको भी आएगा मजा

फिल्ममेकर बोनी कपूर उनके बेटे अर्जुन कपूर और बेटी जाह्नवी कपूर अपने-अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त चल रहे हैं। इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक हवाई यात्रा भी करनी पड़ती है। वयस्त होने के बावजूद ये सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ये सभी व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। अर्जुन की बहन अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है।

यह स्क्रीन शॉट बोनी ,अर्जुन और जान्हवी के बीच हुई बातचीत का है। इस बातचीत में जान्हवी सबको बता रही हैं कि वे अब उड़ान भरने के बाद अपनी जगह पहुंच गई है। एक्ट्रेस फिलहाल पंजाब में 'दोस्ताना 2' की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने बोनी को सूचित किया कि वह अमृतसर सुरक्षित रूप से पहुंच गई हैं। जिस पर अर्जुन ने भी 'वाह' लिखा। अंशुला ने भी बोनी को बताया कि वह दिल्ली से रवाना हुई हैं। बाद में बोनी ने भी कहा कि वह चेन्नई से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। इस बातचीत में कपूर फैमिली का मजबूत बॉन्ड नजर आया है।

अंशुला ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'OMG What is this day of only flights. Hahaha।' बता दें कि अर्जुन अपनी आगामी फिल्म 'पानीपत' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। जबकि जान्हवी, 'दोस्ताना 2' के अलावा राजकुमार राव स्टारर 'रूही अफ्जा' में भी नजर आएंगी।