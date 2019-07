गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने दिया बेटे को जन्म, तीसरी बार पिता बने अर्जुन रामपाल

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) तीसरी बार प‍िता बन गए हैं। अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला (Gabriella Demetriades) ने गुरुवार को बेटे को जन्म दिया है। जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने इस खबर को सोशल मीडिया के जरिए कंफर्म किया है। इसके बाद से ही अर्जुन और गैब्रिएला के फैंस बधाई दे रहे है। साउथ अफ्रीका से ग्रैबिएला के माता—पिता भी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं।

गैब्रिएला ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। इस दौरान गैब्रिएला के साथ अर्जुन रामपाल भी थे। कल यानी बुधवार को ग्रैबिएला को अस्पताल ले जाया गया था। गुरुवार सुबह भी अर्जुन और ग्रैबिएला एक साथ नजर आए।

Congratulations @rampalarjun on the arrival of your bundle of joy! God bless! ❤️ pic.twitter.com/vWsPGMfLGY