एक बार फिर साथ आएंगे ये दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर्स, बनाने जा रहे हैं 'क्राइम थ्रिलर'

साल 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक 'कबीर सिंह' ( Movie Kabir Singh ) के प्रोड्यूसर्स जल्द ही एक धमाकेदार फिल्म लाने जा रहे हैं। ये फिल्म क्राइम थ्रिलर ( Crime Thriller ) होगी। जिसका शीर्षक अभी तक सामने नहीं आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलुगू फिल्म अर्जुन रेड्डी ( Arjun Reddy ) के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ( Sandeep Reddy Vanga ) और कबीर सिंह के निर्माता-निर्देशक भूषण कुमार ( Bhushan Kumar ) और मुराद खेतानी जल्द ही एक क्राइम ड्रामा फिल्म के लिए साथ दिखाई देंगे।

BIGGG NEWS... #ArjunReddy and #KabirSingh director Sandeep Reddy Vanga's next film is a crime drama... Not titled yet... Bhushan Kumar and Murad Khetani - who produced the Blockbuster #KabirSingh - will produce this film with Vanga... Cast will be announced soon. pic.twitter.com/p00YqXYIpI