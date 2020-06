Sharukh की फोटो देख Arshad Warsi बोलें- 'कोई भी आदमी Gay बन जाए' , यूजर्स बोलें, कंट्रोल करो फीलिंग्स

नई दिल्ली। अभिनेता अरशद वारसी ( Arshad Warsi ) अपनी फिल्मों में तो दर्शकों को अपनी एक्टिंग से खूब हंसाते ( Entertain His Fans ) ही हैं लेकिन रियल लाइफ में वह अपने जॉली नेचर ( Arshad Jolly nature ) की वजह से भी लोगों का खूब दिल जीत लेते हैं। अरशद एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं लेकिन वजह इस बार उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका एक कमेंट ( Arshad Comment ) है। खास बात यह भी है कि उन्होंने यह कमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) की तस्वीर पर किया है। किंग खान की तस्वीर पर अरशद का कमेंट ( Arshad Comment On Shahrukh Pic ) तेजी से वायरल हो रहा है।

28 years and counting... and thank u @gaurikhan for capturing this moment. https://t.co/UC8FZUiF5X