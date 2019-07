Article 15: बेमिसाल रिव्यू, फिर भी आयुष्मान की फिल्म को नहीं मिले दर्शक, पहले दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म Article 15 ने इस हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इसे फिल्म समीक्षकों ने काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। इस साल आयुष्मान की यह पहली फिल्म है। पहले ही फिल्म में उन्होंने यह साबित किया कि आउट ऑफ द बॉक्स कंटेट परोसने का सिलसिला वह इस साल भी जारी रखेंगे। बता दें, पिछले साल आयुष्मान ने 'अंधाधुन' और 'बधाई हो' से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी।

पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म के पहले दिन के आंकड़ें साझा किए हैं। उन्होंने ट्टीट करते हुए बताया कि फिल्म ने पहले दिन 5.02 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह आयुष्मान के कॅरियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर है। इससे पहले बधाई हो ने फर्स्ट डे 7.35 करोड़ रुपए कमाए थे।

#Article15 has a decent Day 1... Gathered speed towards evening shows, after a dull start in the morning... Should witness an upward trend/substantial growth on Day 2... Metros are driving the biz and high-end multiplexes will contribute largely... Fri ₹ 5.02 cr. India biz.