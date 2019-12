Jharkhand Election Results: झारखंड चुनाव में BJP की हार पर अनुभव सिन्हा का तंज, कहा- ‘सूपड़ा साफ’

नई दिल्‍ली: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Election Results 2019) में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने अपनी हार स्वीकार कर ली है साथ ही उन्होंने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप भी सौप दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) में बीजेपी की हार पर पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने झारखंड के चुनाव नतीजों (Jharkhand Election Results) को लेकर ट्वीट किया है। अनुभव सिन्हा किसी पार्टी का नाम लिए बिना ट्वीट किया है। अनुभव ने लिखा- "सूपड़ा साफ." अनुभव सिन्हा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।इसके अलावा अनुभव सिन्हा ने झारखंड को लेकर एक और ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "ड्राइवर ने यह बताने के लिए कॉल किया, 'जल्दी बन जाएगी सर कार, रंग बदलवा दिया है। ये अच्छा है।"

Driver called to say

‘जल्दी बन जाएगी सर कार, रंग change करवा दिया, ये better है’