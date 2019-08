अरुण जेटली के निधन पर बॉलीवुड स्टार्स ने जताया दुख, कहा- देश ने एक और महान नेता खो दिया

पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के AIIMS अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जेटली के निधन की खबर आने के बाद राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ बॉलीवुड में भी शोक की लहर फैल गई। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्रिटिज ने सोशल मीडिया के जरिए अरुण जेटली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी है।

Deeply saddened by the passing away of Shri #ArunJaitley ji... deepest condolences to the family & loved ones. 🙏🏽 pic.twitter.com/hhxcbj9C03 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 24, 2019

Our nation loses another Great leader !! Rest in Power Master.

Om Shanti.#ArunJaitley #OmShanti — Koena Mitra (@koenamitra) August 24, 2019

Saddened to learn the news of Arun Jaitley ji’s passing away. He was a very kind soul.

Rest in Peace.🙏 #ArunJaitley — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 24, 2019

Saddened to hear about #ArunJaitley .

Always looked up to him for his eloquence. And the manner in which he articulated his point of view and his mastery of all things legal.

A loss for the country. May the Almighty give his family strength to bear this untimely loss 🙏 — Gul Panag (@GulPanag) August 24, 2019

रितेश देशमुख ने जेटली की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'अरुण जेटली जी के निधन की खबर सुनकर मन बहुत ज्यादा दुखी है। उनके परिवार और उनकी सभी प्रियजनों को मेरी सांत्वना। अभिनेत्री कोएना मित्रा ने लिखा, 'हमारे देश ने एक और महान नेता खो दिया है। रेस्ट इन पावर मास्टर। ओम शांति।' सनी देओल ने लिखा, 'देश ने एक और महान नेता खो दिया है। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं।'

Met Shri #ArunJaitley Ji almost 20 years back for the first time & have been his admirer ever since.

His demise is a huge loss for our nation.

Will be truly missed.

My heartfelt condolences to the family. 🙏🏻 pic.twitter.com/XsBXwQnpj0 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 24, 2019

Deepest condolences and heartfelt grief on the passing of Arun Jaitley ji. Never had the opportunity to meet him but always felt great fortune in sharing the same college as him. His contributions and remarkable legacy remain exemplary for generations to come. #RIPArunJaitley — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) August 24, 2019

दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने ट्विटर पर लिखा, 'अरुण जेटली जी के निधन की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हूं। एक प्रभावी, संपूर्ण नेता और हमारे पूर्व वित्त मंत्री। बहुत विनम्र थे, वह अक्सर मिलने आया करते थे और हम बहुत देर तक बातें करते रहते थे। वे यादें हमेशा साथ रहेंगी। फिल्ममेकर करण जौहर ने ट्वीट किया, 'आज देश एक मजबूत और सशक्त नेता के जाने पर दुखी है... मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।' दिग्गज गायक आशा भोंसले ने लिखा, 'बहुत दुख हुआ श्री अरुण जेटली जी के बारे में सुनकर। उनके परिवार को सहानुभूति।'

#RIPArunJaitley ... the nation mourns a strong and assured leader today....thoughts and prayers with his family and loved ones....🙏🙏🙏 — Karan Johar (@karanjohar) August 24, 2019

Deeply saddened by the sad demise of Arun Jaitley ji.

A dynamic leader, a thorough gentleman and our former Finance Minister. Very kindly, he had come over to meet me and we spoke for a long time. Will cherish those memories. Heartfelt condolences to the family. pic.twitter.com/DIhrkgnKms — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) August 24, 2019

गुल पनाग ने लिखा, 'देश के लिए एक नुकसान। ईश्वर उनके परिवार को इस बेमौके हुए नुकसान के लिए शक्ति दे।'संगीतकार अदनान सामी ने ट्वीट किया, 'अरुण जेटली जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वह बहुत दलालू व्यक्ति थे। रेस्ट इन पीस।' दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने ट्वीट कर पुराना वक्त याद करते हुए लिखा, 'श्री अरुण जेटली जी से पहली दफा करीब 20 साल पहले मिला था और तभी से उनकी तारीफें सुनता रहा हूं। उनका जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान है।'