औरंगाबाद ट्रेन हादसा: अनुभव सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा-अब मौत की लगेंगी बोलियां

नई दिल्ली: शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र (Maharashtra) के औरंगाबाद (Aurangabad train accident) से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहां रेल की पटरियों पर सो रहे करीब 16 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। ये सभी मजदूर अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। थकान लगने के बाद सभी मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जिसके बाद ये हादसा हो गया। इस हादसे पर राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट लिखा, 'अब लगेंगी बोलियां उन पंद्रह मौतों के शोक की। पहली बोली.... पांच लाख एक.....उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितनी क़ीमत थी उनकी जान की। चलिए पांच लाख एक।'

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgan) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कल मैं विशाखापट्टनम में हुए गैस हादसे को लेकर चिंतित था और अब ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में 15 मजदूरों की मौत की दिल दहला देने वाली खबर। भगवान सभी की आत्मा को शांति दें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।'

Yesterday, I was disturbed to read about the Vizag gas tragedy. And, now this horrific news of a goods train running over 15-odd migrants on foot to Madhya Pradesh. RIP, all those lives lost🙏#VizagGasLeak #Aurangabad — Ajay Devgn (@ajaydevgn) May 8, 2020

एक्टर रितेश देशमुख ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हर दिन कोई न कोई दुखद खबर सामने आ रही है। औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आकर प्रवासी मजदूरों की मौत से बहुत दर्द में हूं। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और साथ ही जो जख्मी हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'

Everyday we are struck by one tragedy after another. Deeply pained & heartbroken to learn that a Migrant labour family was run over by a goods train in #Aurangabad. My heartfelt condolences to the grieving families & prayers for the speedy recovery of the injured. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 8, 2020

फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने लिखा, 'अशोक पंडित ने लिखा कि महामारी के दौरान गरीबी एक श्राप है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सब पर आर्शीवाद बनाएं और सरकार से प्रार्थना है कि मजदूरों को जल्द अपने घर पहुंचाए जाए।'