Ayodhya Verdict: सलीम खान के बाद जावेद अख्तर ने मुस्लिम पक्ष को मिले 5 एकड़ जमीन पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद से ही पूरे देश में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें बॉलीवुड जगत के भी लोग शामिल हैं। सलीम खान के बाद अब लेखक जावेद अख्तर ने भी मुस्लिम पक्ष को मिले 5 एकड़ जमीन के लिए सुझाव दिया है।

It would be really nice if those who get the 5 acres as compensation decide to make a big charitable hospital on that land sponsored and supported by the people all the communities .