आयुष्मान ने ऐसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस, भूल जाएंगे अन्य बॉलीवुड हस्तियों की पार्टी

बॉलीवुड हस्तियों ने कल अपने-अपने अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। क्रिसमस के दिन बॉलीवुड की लगभग सभी हस्तियां पार्टी में मशगूल थे। कुछ लोगों ने अलग अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इनमें से एक बॉलीवुड अभिनेता और सिंगर आयुष्मान खुराना भी हैं। आयुष्मान खुराना ने अलग अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आयुष्मान खुराना ने बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आयुष्मान खुराना ने इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए आयुष्मान खुराना ने लिखा कि बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। वहीं अक्षय कुमार ने आयुष्मान की तारीफ करते हुए कहा कि समय निकालकर बच्चों को खुश करने के लिए धन्यवाद। बता दें कि आयुष्मान खुराना सेंट कैथरीन होम में बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बच्चोंं केें साथ फिल्मी गानों पर डांस किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आयुष्मान खुराना 'स्वीटी तेरा गाना मचा दे हंगामा' गाने पर बच्चों के साथ मस्ती में डांस कर रहे हैं।





Celebrated Christmas with the kids at St. Catherine’s home. Thank you @akshaykumar paaji for introducing me to happiness. Blessed. 🙏🏻 #HappyChristmas #merrychristmas #MerryChristmasEveryone pic.twitter.com/QjCmmIELb4