Rhea Chakraborty को सपोर्ट करना आयुष्मान खुराना को पड़ा भारी, Kangana बोलीं- चापलूस आउटसाइडर्स

नई दिल्ली | कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की लड़ाई बॉलीवुड के हर उस स्टार से बन जाती है जो स्टारकिड्स का सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल ही में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurana) ने किसी स्टारकिड का नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का सपोर्ट कर दिया। जिसके बाद पहले वो केआरके के निशाने पर आए, उसके बाद कंगना रनौत के गुस्से का शिकार बने। कंगना ने आयुष्मान को भी चापलूस आउसाइडर्स कहकर पुकारा।

Ayushman Khurana is supporting #RheaChakraborty and nepo kids for 3 reasons!

1) He has to survive in the Bollywood.

2) He is the artist of #YRF.

3) Sushant Singh was his competitor!

Don’t worry khurana. Your films will also come n public will give you perfect reply. All the best. — KRK (@kamaalrkhan) August 9, 2020

दरअसल, बॉलीवुड स्टार्स पर कमेंट करने वाले प्रोड्यूसर कमाल आर खान ने एक ट्वीट करके आयुष्मान खुराना को निशाने (KRK trolled Ayushmann Khurana) पर लिया। उन्होंने ट्वीट करते (KRK tweet) हुए लिखा- आयुष्मान खुराना ने रिया चक्रवर्ती और नेपो किड्स (Nepo Kids) का तीन वजहों से सपोर्ट किया है। पहला- उन्हें बॉलीवुड में सर्वाइव करना है। दूसरा- वो यशराज के आर्टिस्ट हैं। तीसरा- सुशांत उनका कॉम्पटीटर था। फिक्र मत करो खुराना। तुम्हारी फिल्में भी आएंगी (Ayushmann your films will also come) और लोग तुम्हे बढ़िया जवाब देंगे। शुभकामनाएं।

Chaploos outsiders support mafia only for one reason and the reason is their mediocrity, nobody is threatened by them and they take full advantage of conflicts faced by few like Kangana and SSR by openly denying and mocking them .. -KR https://t.co/vqzy0JuihP — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 9, 2020

कमाल के इस ट्वीट के जवाब में कंगना रनौत ने (Kangana Ranaut tweet) अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा- चापलूस आउटसाइडर्स (Kangana says Ayushmann Khurana chaploos outisiders) माफिया को सिर्फ एक कारण से सपोर्ट करते हैं औऱ वो है उनकी मध्यस्थता, उनसे किसी का खतरा नहीं है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं कंगना और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों का मजाक बनाने में।

बता दें कि आयुष्मान खुराना भी आजकल लोगों के गुस्से का शिकार बन गए हैं। कारण हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट (Ayushmann supports Rhea Chakraborty) कर दिया। आयुष्मान ने रिया के सुशांत वाले एक पोस्ट पर टूटा हुआ दिल वाला इमोजी बनाया था। जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। हालांकि कई आयुष्मान के फैंस उनके सपोर्ट में भी उतरे हैं।

गौरतलब हो कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही स्टारकिड्स लोगों के निशाने पर हैं। खासतौर से सुशांत के फैंस बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स को लगातार ट्रोल और बॉयकॉट करने की मांग करते रहते हैं।