'बाला' की पहले दिन की कमाई इतने करोड़ रुपए, टूटेंगे ये रिकॉर्ड

Bala Box Office Collection: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' (Bala) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म समीक्षक भी इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। स्क्रीनिंग के बाद से ही फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी तारीफें मिल रही हैं। फिल्म की पहले दिन की कमाई को लेकर भी अनुमान लगना शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करेगी।

#Bala Day-1 collection is heading towards ₹ 10 cr +, strong evening & night shows could breach it through ₹ 12 cr nett mark. SUPER HIT in making.. pic.twitter.com/4aWU0ULqb0