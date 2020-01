समलैंगिक विवाह पर बोल कर बुरे फंसे आयुष्मान खुराना, यूजर्स ने क्लास तो अभिनेता को मांगनी पड़ी माफी

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्‍मान खुराना Ayushmann Khurrana आजकल अपनी आने वाली फिल्‍म 'शुभ मंगल ज्‍यादा सावधान' (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इन दिनों आयुष्‍मान अपनी इस‍ी फिल्‍म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आयुष्‍मान कुछ ऐसा कह गए कि अब उन्‍हें अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी हैं।

दरअसल, पिछले दिनों आयुष्‍मान ने अपने एक बयान में कह दिया था कि भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी हैं। आयुष्‍मान के इस बयान से उनके फैंस हैरान थे। बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को आपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान लिया गया है, जो आयुष्‍मान ने अपने बयान में कह दिया था।

A genuine slip here though I really wish same-sex marriages get legal in India 🙏🏽 https://t.co/4NmPGMedx5