Dil Ka Telephone Song: आयुष्मान की अदाएं देख बजने लेगी दिल की घंटी, देखें वीडियो

View this post on Instagram

Love urf #DreamGirl is calling! 😉 Are you ready to pick up? ❤📞 #DilKaTelephone song out now. @nushratbharucha @ektaravikapoor @shobha9168 @ruchikaakapoor @writerraj #AnnuKapoor @nowitsabhi #VijayRaaz @oyemanjot @rajbhansali92 @EkThapaTiger @thinkinkstudioindia @akshat_r_saluja @nirmaand @niharikabhasinkhan21 @meetbrosofficial @kumaarofficial @Balajimotionpictures @ZeeMusicCompany @ZeeStudiosint #DreamGirl #DreamGirlOn13thSep #13KoMainTeri Music: @meetbrosofficial Composer: @meetbrosofficial Singer: @jonitamusic @nakash_aziz @meetbrosoffcial