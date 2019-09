शुभ मंगल ज्यादा सावधान का प्रोमो रिलीज, लड़के संग रोमांस करते नजर आएंगे आयुष्मान

View this post on Instagram

Introducing the cast of #ShubhMangalZyadaSaavdhan { Link in bio } @ayushmannk @gajrajrao @neena_gupta @jitendrak1 @iammanurishi @sunita_rajwar @maanvigagroo @pankhuri313 @neerajsingh5852 Written and Directed by @hiteshkewalya @aanandlrai @cypplOfficial @BhushanKumar @TSeries.official 13th March 2020!