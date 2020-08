आयुष्मान ने किया रिया को सपोर्ट, केआरके ने आड़े हाथों लिया, बताए सपोर्ट करने के तीन बड़े कारण, यहां जानिए

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput case) में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस जांच पहले मुंबई फिर बिहार पुलिस और अब सीबीआई के हाथ में है। सुशांत के पिता ने पटना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। सुशांत सुसाइड केस में बॉलीवुड भी दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। कई लोग रिया और उसके परिवार को दोषी बता रहे हैं तो कई बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिकों को। कोई रिया का सपोर्ट कर रहा तो कोई सुशांत और उनके परिवार का। हाल ही में अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने रिया का सपोर्ट किया, जिसके उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

Ayushman Khurana is supporting #RheaChakraborty and nepo kids for 3 reasons!

1) He has to survive in the Bollywood.

2) He is the artist of #YRF.

3) Sushant Singh was his competitor!

Don’t worry khurana. Your films will also come n public will give you perfect reply. All the best.