टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की एक्शन से भरपूर फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 7 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। 'बागी 2'ने शुरुआत के दिनों में ही 50 करोड़ की कमाई कर ली थी। मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर 25.10 करोड़ रुपए की कमाई की।अब तक फिल्म ने कुल 112.85 करोड़ रु. का कारोबार कर लिया है

#Baaghi2 has an EXTRAORDINARY Week 1... Emerges SECOND HIGHEST GROSSER of 2018 [so far]… Weekend 2 will shed light on its *approx* lifetime biz... Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr, Sun 27.60 cr, Mon 12.10 cr, Tue 10.60 cr, Wed 9.10 cr, Thu 7.95 cr. Total: ₹ 112.85 cr. India biz.