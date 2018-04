टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरपूर फिल्म 'बागी 2' बॉक्स ऑफिस पर गजब ढा रही है। फिल्म ने सोमवार को 12.10 करोड़ का बिजनेस किया है। मूवी के इस कलेक्शन ने सभी को चौंका दिया है। सोमवार को भारत बंद होने के कारण सिर्फ शाम के शो चल पाए थे। उसके बावजूद किसी यंग स्टार की फिल्म का इतना कलेक्शन करना हैरत की बात है। साफ तौर पर झलक रहा है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। 'बागी 2' ने अब तक कुल 85.20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।

Despite bandh affecting biz in various states, #Baaghi2 puts up a SUPERB double digit total on Mon... Biz gathered momentum towards evening shows... Speeding towards ₹ 100 cr... Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr, Sun 27.60 cr, Mon 12.10 cr. Total: ₹ 85.20 cr. India biz.