बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म ‘बागी 2’ का अवेटिड गाना ‘एक दो तीन’ का रीक्रिएटिड वर्जन रिलीज किया जा चुका है। गाने की वीडियो में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस बेहतरीन डांस करती नजर आ रही हैं। बता दें यह गाना साल 1988 में आई फिल्म ‘तेजाब’ का सुपरहिट गाना ‘एक दो तीन’ का रीमेक है। इस गाने के पुराने वर्जन पर बॅालीवुड की धक-धक क्वीन माधुरी दीक्षित ने डांस किया था।

साल 1988 में माधुरी पर फिल्माए इस गाने को मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। अब ‘बागी 2’ में इस गाने के रीक्रिएटेड वर्जन पर जैकलीन फर्नांडीस थिरकती नजर आ रही हैं। इस गाने को अहमद खान और गणेश आचार्य ने मिलकर कोरियोग्राफ किया है। गाने में जैकलीन के डांस मूव्स काफी शानदार हैं। वीडियो देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस गाने के लिए जैकलीन ने काफी मेहनत की है। खैर आज भी माधुरी के एक्सप्रेशन और डांस मूव्स को कॉपी कर पाना किसी भी और एक्ट्रेस के लिए नामुमकिन है। फिर भी जैकलीन ने इस गाने के साथ पूरी ईमानदारी निभाई है। बता दें कि इस गाने को श्रेया घोषाल ने गाया है। साथ ही संदीप शिरोडकर ने गाने को रीक्रिएट किया है।

गौरतलब है कि टाइगर श्रॅाफ की फिल्म ‘बागी 2‘ का निर्देशन अहमद खान ने किया है। साथ ही इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर के अलावा उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस दिशा पटानी भी मुख्य किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म की शूटिंग 18 सितम्बर से शुरु हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। 'बागी 2' बड़े बजट की फिल्म है इसलिए साजिद इसे हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह फिल्म 30 मार्च को रिलीज की जाएगी।

1 2 3... 4 5 6 7 8 9... 10 11 12 13... Jacqueline Fernandez steps into Madhuri Dixit’s shoes... Here's the iconic song #EkDoTeen from #Tezaab ... Recreated for #Baaghi2 ... Link: https://t.co/66Tjq8NVqY

फिल्म की खासियत

फिल्म के लिए कई इंटरनेश्नल कोरियोग्राफर और तकनीशियन की मदद ली गई है। फिल्म ‘बागी 2’ के लिए साजिद ने थाईलैंड, हॉन्गकॉन्ग, लॉस एंजलिस, अमरीका और चीन जैसे स्थानों से उम्दा तकनीशियन और एक्शन निर्देशकों को अपने साथ शामिल किया। इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही अहमद खान ने अपनी टीम के साथ लगभग छह महीने तक इसपर काम किया।

It's the final countdown!!! Your wait will be over soon! #EkDoTeen 1⃣2⃣3⃣ out on Monday at 11AM! @iTIGERSHROFF @DishPatani @khan_ahmedasas @NGEMovies @FoxStarHindi @tseries #Baaghi2 pic.twitter.com/zGk5IDQQrh