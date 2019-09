'बागी 3' की शूटिंग शुरू, रितेश हैं सरप्राइज पैकेज

मुंबई। टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) , श्रद्धा कपूर ( Shraddha Kapoor ) और रितेश देशमुख ( Ritesh Deshmukh ) जैसे सितारों से सजी मूवी ' बागी 3' की शूटिंग शुरू हो गई है। रितेश देशमुख के किरदार को लेकर कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। जबकि टाइगर और श्रद्धा मुख्य किरदारों में दिखेंगे। 'बागी 3' का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं जबकि निर्माता साजिद नाडियावाला हैं।

आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ की 'बागी' में श्रद्धा कपूर उनके अपोजिट नजर आईं थीं। हालांकि बागी 2 में दिशा पाटनी को लीड रोल के लिए चुना गया था। इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इन दो फिल्मों से टाइगर की इमेज एक्शन स्टार के रूप में बनी।

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 3' की घोषणा दिसंबर 2018 में कर दी गई थी। टाइगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी फैंस से शेयर की थी।

Tiger Shroff, Shraddha Kapoor and Riteish Deshmukh... #Baaghi3 filming begins today... Directed by Ahmed Khan... Screenplay by Farhad Samji... Produced by Sajid Nadiadwala... Co-produced by Fox Star Studios. pic.twitter.com/7y6hyITNON