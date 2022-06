प्रोड्यूसर सुन रहा था हनुमान चालीसा और फिर बोला 'कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा': शिव्या पठानिया

कई धार्मिक सीरियल में नजर आ चुकीं टीवी एक्ट्रेस शिव्या पठानिया (Shivya Pathania) को उनके लिए जाना जाता है। इन्होंने 'राम सिया के लव कुश' में सीता का रोल किया था। 'राधा कृष्ण' और 'बाल शिव: महादेव की अनदेखी गाथा' में भी इन्होंने काम किया है। इस बीच ने एक्ट्रेस ने सबको चौकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर बात की है।

शिव्या (Shivya) ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें 8 महीने तक कोई काम नहीं मिला तो उसी दरमियान में काम के बदले उनसे संबंध बनाने की डिमांड की गई थी।



शिव्या ने बताया कि उनका पहला टीवी सीरियल ‘हमसफर्स‘ बंद हो गया था। वह उनके करियर का बेहद मुश्किल वक्त था। 8 महीने तक वह खाली थीं। उन्होंने कहा मुझे सांताक्रूज (मुंबई) से ऑडीशन के लिए फोन आया था। मैं एक कमरे में गई, जो कि बहुत छोटा था। वह आदमी (शायद प्रोड्यूसर था) ने मुझसे कहा अगर मैं वह विज्ञापन करना चाहती हूं, जिसमें एक बड़ा सेलिब्रिटी है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे मजाकिया क्या था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसके लैपटॉप पे हनुमान चालीसा चल रही थी। यह इतना फनी था कि मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, आपको शरम नहीं आ रही? आप भजन सुन रहे हो और आप क्या बोल रहे हो?

baal shiv fame shivya pathania reveals she was asked to compromise