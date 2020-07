Shehnaaz Gill और Tony Kakkar के गाने Kurta Pajama पर बाबा जैकसन का डांस हुआ वायरल, देखें Video

नई दिल्ली | डांसिग के सरताज युवराज सिंह उर्फ बाबा जैकसन (Baba Jackson) अपनी यूनीक स्टाइल के जाने जाते हैं। उनके डांस की तारीफ बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ को भी उनका डांस बेहद पसंद आता है। अब हाल ही में बिग बॉस फेम पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) का नया गाना कुर्ता पजामा काला-काला (Kurta Pajama Kala Kala release) रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी गाने पर बाबा जैकसन ने भी अपने डांस मूव्ज दिखाए हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Baba Jackson dance viral) हो रहा है।

He nailed it on #KurtaPajama 🔥♥️@iBabaJackson Respect ✊ pic.twitter.com/mzs8v05zgp